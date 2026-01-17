Ургант на церемонии прощания рассказал о любимом слове актера Золотовицкого

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким рассказал о его любимом слове.

"Он его говорил так, что хотелось жить, по поводу чего бы он ее ни говорил. Когда мы встретимся с Игорем, я спрошу: "Игорь, что ты скажешь? Как мы с тобой попрощались?" Игорь скажет одно слово: "Роскошно", – вспомнил Ургант.

Он также добавил, что актер всегда находил слова для поддержки коллег и воспитанников в трудные времена, а также помогал им осознавать, что жизнь продолжается. Кроме того, Золотовицкий излучал жизнь, доброту и юмор, а его появление всегда становилось праздником.

Артист скончался в больнице утром 14 января. По данным СМИ, он умер от онкологического заболевания.

В разные периоды своей жизни он играл в постановках нескольких театрах. Например, он принимал участие в спектаклях "Борис Годунов", "Самое главное", "Изображая жертву" и других. В качестве режиссера он поставил представление "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя "Шинель" и пьесу "Женитьба".

Помимо этого, он снялся в более чем 60 фильмах, таких как "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка" и "Одесский пароход". С 1989-го он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года – работал ректором в учреждении.

С 2011-го Золотовицкий занимал должность директора Центрального Дома актера имени А. А. Яблочкиной.

Прощание состоялось на сцене МХТ имени А. П. Чехова. Его посетили сотни людей, включая коллег, друзей, родных и учеников, которые принесли цветы к сцене, где находился гроб с артистом. Была зачитана телеграмма Сергея Собянина, выразившего соболезнования в связи со смертью актера.

