Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 19:02

Культура

Ургант на церемонии прощания рассказал о любимом слове актера Золотовицкого

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с заслуженным артистом РФ, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким рассказал о его любимом слове.

"Он его говорил так, что хотелось жить, по поводу чего бы он ее ни говорил. Когда мы встретимся с Игорем, я спрошу: "Игорь, что ты скажешь? Как мы с тобой попрощались?" Игорь скажет одно слово: "Роскошно", – вспомнил Ургант.

Он также добавил, что актер всегда находил слова для поддержки коллег и воспитанников в трудные времена, а также помогал им осознавать, что жизнь продолжается. Кроме того, Золотовицкий излучал жизнь, доброту и юмор, а его появление всегда становилось праздником.

Артист скончался в больнице утром 14 января. По данным СМИ, он умер от онкологического заболевания.

В разные периоды своей жизни он играл в постановках нескольких театрах. Например, он принимал участие в спектаклях "Борис Годунов", "Самое главное", "Изображая жертву" и других. В качестве режиссера он поставил представление "Башмачкин" по повести русского писателя Николая Гоголя "Шинель" и пьесу "Женитьба".

Помимо этого, он снялся в более чем 60 фильмах, таких как "Такси-блюз", "Сочинение ко Дню Победы", "Заяц над бездной", "Егорка" и "Одесский пароход". С 1989-го он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года – работал ректором в учреждении.

С 2011-го Золотовицкий занимал должность директора Центрального Дома актера имени А. А. Яблочкиной.

Прощание состоялось на сцене МХТ имени А. П. Чехова. Его посетили сотни людей, включая коллег, друзей, родных и учеников, которые принесли цветы к сцене, где находился гроб с артистом. Была зачитана телеграмма Сергея Собянина, выразившего соболезнования в связи со смертью актера.

Читайте также


утратыкультура

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика