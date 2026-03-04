Компания Rolex подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ

Фото: 123RF.соm/hanohiki

Швейцарская компания Rolex планирует зарегистрировать товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Уточняется, что заявку на регистрацию товарного знака Rolex Superlative Chronometer компания подала в марте этого года. Под этим брендом она сможет продавать ювелирные изделия, наручные часы, а также ремешки и браслеты к ним.

Ранее Rolex уже зарегистрировала в России товарные знаки Easylink и Syloxi для наручных часов и часов-браслетов всех типов. Срок действия исключительного права истечет в декабре 2034 года.

Также товарный знак в России зарегистрировал бренд французского дома моды Chloé. Под ним компания сможет продавать парфюмерные изделия, очки и аксессуары для них, ювелирные и кожаные изделия, предметы одежды и обуви.

