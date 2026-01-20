Chloé зарегистрировал в РФ товарный знак для парфюмерии и аксессуаров

Фото: 123RF.com/TEA

Французский дом моды Chloé зарегистрировал в России одноименный товарный знак, сообщает ТАСС.

Заявка была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в июле 2025 года. Товарный знак регистрируется по пяти классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 9, 14, 18 и 25.

Они включают парфюмерные изделия, очки и аксессуары для них, ювелирные и иные аксессуары, кожаные изделия, предметы одежды и обуви. Срок действия исключительного права истечет 3 июля 2035 года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году косметическая компания L'Oreal подала 31 заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России. Всего регистрацию прошли 11 знаков, среди которых названия брендов CeraVe и Mixa. В настоящее время решения ожидают заявки с названиями Maybelline, Nyx и Essie. Другие заявки холдинга связаны с названиями косметических продуктов.

