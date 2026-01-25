ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на ЮВХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на Юго-Восточной хорде. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что авария произошла в районе дома 2/1, строение 1 по улице 1-я Фрезерная. На место прибыли сотрудники оперативных служб. В настоящий момент обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Водителей предупредили, что движение на этом участке затруднено на 1,5 километра. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Водитель легкового автомобиля не смог вписаться в поворот и врезался в тягач с полуприцепом, который стоял на парковке. Пострадавших нет.