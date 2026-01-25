25 января, 18:36Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на ЮВХ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Несколько автомобилей столкнулись на Юго-Восточной хорде. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Уточняется, что авария произошла в районе дома 2/1, строение 1 по улице 1-я Фрезерная. На место прибыли сотрудники оперативных служб. В настоящий момент обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Водителей предупредили, что движение на этом участке затруднено на 1,5 километра. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
Ранее ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Водитель легкового автомобиля не смог вписаться в поворот и врезался в тягач с полуприцепом, который стоял на парковке. Пострадавших нет.
