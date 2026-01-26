Регистрация пассажиров ограничена в аэропорту Краснодара из-за сбоя системы Astra

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Регистрация пассажиров в аэропорту Краснодара ограничена из-за сбоя системы Astra. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Во время восстановительных работ регистрация граждан будет вестись в ручном режиме. Также возможны корректировки в расписании рейсов. Поставщиком услуг уже принимаются меры для скорейшего восстановления работы системы.

Сбой также произошел в системе бронирования Leonardo. Из-за этого возникли проблемы с регистрацией пассажиров и багажа, оформлением билетов и их возвратом.

Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами работают над минимизацией влияния возникших проблем на расписание рейсов. Для устранения сбоя создали оперштаб. Проблемы фиксируются на стороне провайдера – компании "Сирена Трэвел".