Регистрация пассажиров ограничена в аэропорту Краснодара из-за сбоя системы Astra
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Регистрация пассажиров в аэропорту Краснодара ограничена из-за сбоя системы Astra. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
Во время восстановительных работ регистрация граждан будет вестись в ручном режиме. Также возможны корректировки в расписании рейсов. Поставщиком услуг уже принимаются меры для скорейшего восстановления работы системы.
Сбой также произошел в системе бронирования Leonardo. Из-за этого возникли проблемы с регистрацией пассажиров и багажа, оформлением билетов и их возвратом.
Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами работают над минимизацией влияния возникших проблем на расписание рейсов. Для устранения сбоя создали оперштаб. Проблемы фиксируются на стороне провайдера – компании "Сирена Трэвел".
