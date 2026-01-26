Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 18:41

Экономика

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку хозтоваров с 1 сентября

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Министерство промышленности и торговли России предложило постепенно вводить обязательную маркировку некоторых видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Это следует из заявления ведомства, передает РИА Новости.

Мера будет действовать с 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления российского кабмина уже сформирован министерством и размещен на портале опубликования нормативных правовых актов.

В ведомстве напомнили, что с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026-го в стране проводится добровольный эксперимент по маркировке хозтоваров. Синхронизация его окончания с началом обязательной маркировки позволит бизнесу подготовить необходимые процессы и адаптироваться к введению требований в бесшовном режиме.

Сегодня на рынке этих товаров, по информации министерства, более 10% нелегального оборота, что создает риски реализации небезопасной продукции, в том числе для детей.

Ранее глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина призвала маркировать в стране детскую школьную мебель и средства обучения. Она пояснила, что эта мера может оказаться действенной на рынке госзакупок.

По словам Цицулиной, в данной категории товаров почти нет контроля, поэтому в учебные заведения может попадать продукция с нарушениями, не соответствующая стандартам безопасности. Она считает, что мера позволит следить за происхождением товаров, а также исключать подмену продукции дешевыми аналогами.

В России разработают маркировку для продуктов с высоким содержанием соли и сахара

Читайте также


экономика

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика