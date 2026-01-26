Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку хозтоваров с 1 сентября

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Министерство промышленности и торговли России предложило постепенно вводить обязательную маркировку некоторых видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Это следует из заявления ведомства, передает РИА Новости.

Мера будет действовать с 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления российского кабмина уже сформирован министерством и размещен на портале опубликования нормативных правовых актов.

В ведомстве напомнили, что с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026-го в стране проводится добровольный эксперимент по маркировке хозтоваров. Синхронизация его окончания с началом обязательной маркировки позволит бизнесу подготовить необходимые процессы и адаптироваться к введению требований в бесшовном режиме.

Сегодня на рынке этих товаров, по информации министерства, более 10% нелегального оборота, что создает риски реализации небезопасной продукции, в том числе для детей.

Ранее глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина призвала маркировать в стране детскую школьную мебель и средства обучения. Она пояснила, что эта мера может оказаться действенной на рынке госзакупок.

По словам Цицулиной, в данной категории товаров почти нет контроля, поэтому в учебные заведения может попадать продукция с нарушениями, не соответствующая стандартам безопасности. Она считает, что мера позволит следить за происхождением товаров, а также исключать подмену продукции дешевыми аналогами.

