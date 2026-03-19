19 марта, 16:59

Адвокат Тиммы заявила, что задержки заседания связаны с выводом активов Седоковой

Перенос судебного заседания по наследству связан с действиями певицы Анны Седоковой, заявила адвокат семьи покойного латвийского баскетболиста и экс-супруга артистки Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова. Об этом сообщает издание StarHit.

Слушание началось в Хорошевском районном суде Москвы 19 марта. В ходе него родные спортсмена, включая его отца, мать и несовершеннолетнего сына от первого брака, пытались добиться от певицы части средств, вырученных от продажи подаренной ей Тиммой квартиры.

Однако рассмотрение перенесли в Останкинский суд. Как пояснила защита Седоковой, истцы вводят инстанцию в заблуждение, поскольку требуют долю в квартире, которая была продана еще до открытия наследства.

Причем данная недвижимость уже не относится к имуществу артистки. Сейчас исполнительница зарегистрирована по другому адресу.

"Мы сразу обратили внимание на то, что истец умышленно не говорит о том, что имущества на сегодняшний день уже не существует. Мы прекрасно понимали, что это умышленно искаженный иск", – приводит издание слова адвоката певицы.

Сама Седокова вновь пропустила заседание, в суд приехали только ее представители. Защита объяснила отсутствие артистки гастролями и тяжелым эмоциональным состоянием, добавив, что родственники Тиммы "просто делают пиар на смерти человека".

Тем не менее Гаврилова подчеркнула, что исполнительнице стыдно появляться на публике, и связала затягивание судебных процессов с выводом активов.

"Анна боится любых претензий к себе, лицо к лицу отвечать очень сложно. Первое, что бы я у нее спросила: став безумно богатым человеком, вас по ночам не мучают вопросы, что вы мужа отправили голым в мусорном пакете?" – добавила юрист.

Сама Седокова, комментируя обвинения в свой адрес в соцсетях, заявляла, что недвижимость, из-за которой ведутся суды, досталась ей собственным трудом и не имеет отношения к бывшему мужу.

"Увидела, что все журналисты нашей страны ждут меня у здания суда. Простите, я не знала, что вы будете. Потом я узнала из прессы, что мне подарили квартиру, на которую я так тяжело зарабатывала и взяла ипотеку на 20 лет", – написала исполнительница.

Баскетболист покончил с собой в декабре 2024 года в Москве. По данным журналистов, после развода он страдал от депрессии.

Его экс-супруга призналась, что в последние годы "жила в аду". Она также утверждала, что Тимма проявлял в браке агрессию.

Спустя время Седокова заявила права на наследство спортсмена, а его семья подала в ответ заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".

Также родственники Тиммы предъявили иск в столичный суд на имя Седоковой с требованием раздела совместно нажитого имущества.

