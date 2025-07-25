Семья баскетболиста Тиммы подала заявление на Седокову

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Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подала заявление на телеведущую и экс-супругу спортсмена Анну Седокову, рассказала их адвокат Маргарита Гаврилова в беседе с RT.

Ведущую хотят привлечь по уголовной статье "Доведение до самоубийства". При этом Гаврилова отметила, что заявление подано в России и в Латвии.

Тимма покончил с собой в декабре прошлого года. По данным СМИ, после развода с Седоковой он страдал от депрессии.

Сама телеведущая говорила, что последние годы "жила в аду". При этом она заявляла, что после смерти бывшего мужа у нее наступил самый сложный период.

После гибели баскетболиста артистку опросили, но уголовное дело заводить не стали. В середине июня этого года стало известно, что Седокова заявила права на наследство своего бывшего мужа.

