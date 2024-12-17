РИА Новости: бывший муж Седоковой Тимма покончил с собой в Москве

17 декабря, 08:35Происшествия
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Латвийский баскетболист и бывший муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
Тело 32-летнего спортсмена нашли в подъезде жилого дома. Рядом с мужчиной лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Причины случившегося устанавливается.
На прошлой неделе Седокова и Тимма развелась. Решение о расторжении брака зарегистрировали в участке мирового судьи Хорошёвского района столицы.
Певица и спортсмен прожили в браке четыре года. В октябре этого года Седокова подала иск с требованием о разводе.
В России баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и "Химки" с 2015 по 2021 годы.
Певица Анна Седокова объявила о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой