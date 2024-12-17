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17 декабря, 08:35

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РИА Новости: бывший муж Седоковой Тимма покончил с собой в Москве

Бывший муж Седоковой Тимма покончил с собой в Москве – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Латвийский баскетболист и бывший муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Тело 32-летнего спортсмена нашли в подъезде жилого дома. Рядом с мужчиной лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Причины случившегося устанавливается.

На прошлой неделе Седокова и Тимма развелась. Решение о расторжении брака зарегистрировали в участке мирового судьи Хорошёвского района столицы.

Певица и спортсмен прожили в браке четыре года. В октябре этого года Седокова подала иск с требованием о разводе.

В России баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и "Химки" с 2015 по 2021 годы.

Певица Анна Седокова объявила о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой

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