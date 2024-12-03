People: Бритни Спирс официально развелась с супругом Сэмом Асгари

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Американская певица Бритни Спирс официально развелась со своим супругом, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на документы.

"Поп-звезда была официально объявлена незамужней в понедельник, 2 декабря", – говорится в сообщении.

Как указало издание, развод окончательно оформили 2 мая. По данным журнала, 2 декабря певица также отметила свой день рождения. Ей исполнилось 43 года.

В августе прошлого года СМИ сообщили, что Сэм Асгари решил развестись с Бритни Спирс спустя 14 месяцев после свадьбы, говоря о противоречиях, возникших между ним и его супругой. При этом он решил оспорить брачный контракт, который во время бракосочетания его заставила подписать Спирс.

Позже певица оставила подпись: "День, когда я вышла замуж за себя" под видео в своем аккаунте в соцсетях. В свою очередь, фанаты посчитали видео странным, отметив в комментариях состояние певицы, заторможенность и ее "стеклянные глаза".

