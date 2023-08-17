Муж Бритни Спирс подал на развод – СМИ

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Муж американской поп-певицы Бритни Спирс Сэм Асгари решил развестись с ней спустя 14 месяцев после свадьбы, говоря о противоречиях, возникших между ним и его супругой. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

"Он подал на развод со своей женой Бритни Спирс, с которой прожил вместе 14 месяцев", – указано в публикации портала.

Отмечается, что актер и фитнес-тренер Асгари готов развестись со Спирс в связи с возникшими между ними непримиримыми противоречиями.

По словам юриста актера Нила Херша, Асгари будет оспаривать брачный контракт, который во время бракосочетания его заставила подписать Спирс.

Однако дело может не дойти до суда и все закончится тем, что Спирс пришлет своему мужу чек, после чего они разведутся, предположили источники. На данный момент Асгари уже покинул дом, добавили они.

Ранее портал заявлял, что актеры подают на развод из-за слухов о том, что Спирс якобы изменяла Асгари. У супругов наблюдались серьезные проблемы в отношениях на протяжении нескольких месяцев, муж Спирс редко приходил домой, а она в свою очередь часто доводила конфликты до драк.

До этого стало известно, что американская актриса Натали Портман планирует разводиться со своим супругом Романом Мильпье, вместе они прожили 11 лет. По данным СМИ, Мильпье изменил своей жене, вместе они попыталась исправить ситуацию, однако им не удалось восстановить отношения. Мильпье уже признался в том, что совершил ошибку.



Западные таблоиды заявили о возможном разводе Бритни Спирс