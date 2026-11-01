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На территории Подмосковья объявили режим беспилотной опасности
Фото: 123RF.соm/appolegi
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Московской области, в том числе в Истринском округе. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева в мессенджере MAX.
Она призвала жителей сохранять бдительность и строго соблюдать меры безопасности.
Отдельно Витушева предупредила об опасности публикации в социальных сетях кадров работы систем противовоздушной обороны. По ее словам, такие материалы анализирует противник для осуществления диверсионной деятельности.
Ранее сообщалось, что в Брянской области 19-летний местный житель погиб после удара украинского дрона по частному дому в поселке Навля. В результате атаки одна постройка полностью сгорела, у другой выбиты окна.