На территории Подмосковья объявили режим беспилотной опасности

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Режим беспилотной опасности объявлен на территории Московской области, в том числе в Истринском округе. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева в мессенджере MAX.

Она призвала жителей сохранять бдительность и строго соблюдать меры безопасности.

Отдельно Витушева предупредила об опасности публикации в социальных сетях кадров работы систем противовоздушной обороны. По ее словам, такие материалы анализирует противник для осуществления диверсионной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Брянской области 19-летний местный житель погиб после удара украинского дрона по частному дому в поселке Навля. В результате атаки одна постройка полностью сгорела, у другой выбиты окна.