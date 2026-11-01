Росавиация сообщила о снятии ограничений в Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Домодедово возобновили прием и выпуск воздушных судов в штатном режиме. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее авиагавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Временные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Внуково завершил подготовку к работе в зимний сезон. В авиагавани проверили и подготовили специальную технику, провели плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.