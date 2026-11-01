01 ноября, 07:33Транспорт
Росавиация сообщила о снятии ограничений в Домодедово
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В аэропорту Домодедово возобновили прием и выпуск воздушных судов в штатном режиме. Об этом сообщила Росавиация.
Ранее авиагавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами.
Временные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее стало известно, что международный аэропорт Внуково завершил подготовку к работе в зимний сезон. В авиагавани проверили и подготовили специальную технику, провели плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.