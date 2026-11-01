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01 ноября, 07:14

Происшествия

Левые радикалы устроили погромы на улицах Цюриха

Фото: 123RF.соm/nataliia13

В швейцарском Цюрихе произошли беспорядки во время шествия левых радикалов. Участники акции забрасывали сотрудников полиции бутылками, сооружали баррикады и поджигали их, сообщает газета 20 Minuten.

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих. После этого демонстранты начали возводить заграждения.

Как уточняет издание, акцию организовали крайне левые активисты. Шествие приурочили к Хеллоуину, а его участники выступили против войны в секторе Газа и подъема фашизма.

Митинг полностью вышел из-под контроля. Материальный ущерб от погромов может составить десятки тысяч евро.

Ранее массовые протесты прошли в Германии. В субботу, 31 октября, молодежные демонстрации состоялись более чем в 30 городах, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт. Участники акций выступали против возможного возвращения воинской повинности. Среди других требований были увеличение расходов на образование и здравоохранение, инвестиции в защиту климата и меры по сдерживанию роста стоимости жизни.

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