Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 08:31

Политика

ВС РФ поразили объекты управления железнодорожным движением в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России в течение ночи нанесли удары при помощи БПЛА по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате ударов поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп Сумской области. Они обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины.

Кроме того, на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы, предназначенные для ВСУ, добавили в министерстве.

Ранее ВС РФ поразили объекты, связанные с производством и хранением беспилотников, в Киеве. Также удар был нанесен по логистической инфраструктуре, используемой для снабжения ВСУ.

В частности, в украинской столице поражен цех компании "Оаклайн", где собирали и хранили дроны FP-1 и FP-2 производства "Файер Поинт", а также другие площадки по производству и хранению беспилотников большой и средней дальности.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика