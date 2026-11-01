ВС РФ поразили объекты управления железнодорожным движением в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России в течение ночи нанесли удары при помощи БПЛА по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате ударов поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп Сумской области. Они обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины.

Кроме того, на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы, предназначенные для ВСУ, добавили в министерстве.

Ранее ВС РФ поразили объекты, связанные с производством и хранением беспилотников, в Киеве. Также удар был нанесен по логистической инфраструктуре, используемой для снабжения ВСУ.

В частности, в украинской столице поражен цех компании "Оаклайн", где собирали и хранили дроны FP-1 и FP-2 производства "Файер Поинт", а также другие площадки по производству и хранению беспилотников большой и средней дальности.

