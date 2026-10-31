ВС РФ поразили ТЭЦ-6 в Киеве и сухогруз южнее Одессы

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные минувшей ночью беспилотниками поразили объекты логистической и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, в Киеве поражена теплоэлектроцентраль ТЭЦ-6, которая обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики, места хранения вооружения и военной техники. В Харькове удары пришлись по цехам на территории промышленной зоны "Протон", где было налажено производство комплектующих для вооружения и военной техники противника.

Кроме того, на переходе морем в 18 километрах южнее Одессы российские военные ударили по сухогрузу, который доставлял предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) грузы.

До этого ВС РФ поразили объекты, связанные с производством и хранением беспилотников, в Киеве. Также удар был нанесен по логистической инфраструктуре, используемой для снабжения ВСУ.

В частности, в украинской столице поражен цех компании "Оаклайн", где собирали и хранили дроны FP-1 и FP-2 производства "Файер Поинт", а также другие площадки по производству и хранению беспилотников большой и средней дальности.