Пять человек пострадали в массовом ДТП на переезде в Татарстане

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Татарстана"

Пять человек пострадали при столкновении шести машин на железнодорожном переезде в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в Альметьевском районе. Предварительно, водитель ГАЗ не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в Hyundai, после чего произошло лобовое столкновение с автомобилями Volkswagen, Geely, Kia и Renault.

Правоохранители выясняют подробности аварии.

Ранее в Ставропольском крае два 15-летних подростка на питбайке пострадали при столкновении с автомобилем Mercedes. В силу возраста водительского удостоверения у виновника аварии не было, транспортное средство принадлежит его матери. Молодых людей доставили в реанимацию.

До этого авария с двумя автомобилями произошла на трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье. По предварительной информации, водитель Kia выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В результате водитель и пассажир Kia скончались на месте, еще три человека доставлены в медучреждение.

