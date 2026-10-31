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31 октября, 13:38

Спорт

Заммэра Горбенко отметил высокий уровень турнира "Москва – Вселенная каратэ"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве проходят крупные международные соревнования "Москва – Вселенная каратэ", организованные департаментом спорта Москвы совместно с Федерацией каратэ России. Среди более 400 участников из 40 стран – олимпийские призеры, чемпионы мира и континентальных турниров, говорится в сообщении организаторов.

"Международный турнир "Москва – Вселенная каратэ" в этом году проводится в пятый раз. Приятно видеть, как с каждым годом расширяется его международная география и растет число титулованных спортсменов, участвующих в соревнованиях. Проведение подобных турниров мирового уровня позволяет укрепить международные связи и дает возможность как опытным, так и начинающим спортсменам получить ценный соревновательный опыт в условиях высокой конкуренции. В Москве большое количество спортивных школ, в которых развивается каратэ. Столица традиционно является центром притяжения для лучших атлетов, организует турниры высочайшего международного уровня и создает лучшие соревновательные условия. Желаю удачи всем спортсменам, которые выступают на этом турнире, а тем, кто приехал в столицу впервые, открыть для себя Москву и полюбить ее", – сказал заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

По заявлениям организаторов, помимо традиционных соревнований в дисциплинах ката и кумитэ, перед финальными поединками в воскресенье, 1 ноября, зрители увидят шоу с участием певицы Аниты Цой, которая исполнит Гимн Каратэ, балета "Тодес" и актеров фильма "Малыш-каратист" – первого российского детского фильма о каратэ.

Ранее сообщалось, что соревнования по бегу "Скорость" пройдут 21 и 22 ноября в легкоатлетическом манеже Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Программа включает индивидуальные дистанции на 60, 200, 400, 800 и 1 500 метров, а также две смешанные эстафеты: 4×200 метров и 200-400-600-800 метров.

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