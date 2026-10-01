Начался осенний сезон проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

После завершения сезона отпусков в Москве возобновляются городские проекты, направленные на поддержание физической активности горожан, сообщает портал мэра и правительства города.

В столице организуют бесплатные тренировки для людей с разным уровнем подготовки. Занятия проходят рядом с домом и на городских площадках, что позволяет заниматься без существенных изменений привычного графика.

Один из таких проектов – "Мой спортивный район". 30 сентября завершился его самый масштабный летний сезон: более 154 тысяч человек приняли участие в тренировках на свежем воздухе, которые проходили более чем на 140 площадках в 96 районах Москвы. В минувшем сезоне появилось 36 новых площадок, в том числе в районах Аэропорт, Даниловский и Коньково.

Продолжил работу спецпроект "На высоте": тренировки по танцевальному фитнесу, йоге, растяжке и зумбе проводились на 16 крышах городских зданий, включая районные центры "Место встречи". Впервые участвовать могли москвичи от 16 лет. Также горожане катались на коньках на открытом летнем катке в Олимпийском комплексе "Лужники". Билеты заканчивались почти сразу после открытия записи.

Работал и клуб "Культура бега", объединяющий тренировки с лекциями экспертов по спорту, питанию, архитектуре и истории Москвы, а также прогулки по живописным местам города. Каждую пробежку сопровождали тренер и приглашённый эксперт.

1 октября стартовала осенняя программа. В новом цикле запланировано свыше 1,2 тысячи занятий более чем на 50 площадках в 47 районах города – во дворах, парках и других востребованных у жителей пространствах. Занятия проводят профессиональные тренеры. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте проекта.

Особое внимание уделяется людям с сидячей работой: длительное пребывание в одном положении увеличивает нагрузку на организм, ухудшает осанку, снижает подвижность суставов и нарушает кровообращение. Тренировки направлены на укрепление мышечного корсета, развитие гибкости и поддержание здоровья спины. О пользе таких занятий рассказала Ольга Алексеева, врач – травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии № 2 городской клинической больницы имени В.П. Демихова.

Еще один формат бесплатных городских тренировок предлагает проект "Спортивные выходные". Для москвичей проводят групповые занятия на 15 площадках. Программы учитывают особенности повседневной нагрузки современного горожанина: акцент делается на упражнения для мышц спины и корпуса, растяжку и функциональные движения, помогающие сохранять подвижность суставов и снижать дискомфорт при сидячей работе.

Доступны йога, растяжка, функциональные и танцевальные тренировки, фитрок, зумба-тонинг, высокоинтенсивный интервальный тренинг, горячая растяжка, горячая йога, горячее барре, горячий пилатес, пилатес, барре, барре 2.0, занятия на подвесных тренажёрах и фитнес-бокс. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте проекта "Спортивные выходные" или в центрах госуслуг "Мои документы". Там же размещены информация о площадках и расписание. Регистрация открывается по четвергам в 12:00.

"Спортивные выходные" – совместный проект столичного Департамента спорта и центров госуслуг "Мои документы", запущенный в 2020 году. Проект соответствует целям государственных программ Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и "Спорт России", а также информационной кампании "Мотивация к занятию спортом и продвижение спортивной инфраструктуры".

Ранее более 45 тысяч человек приняли участие в Московском марафоне, который прошел 26 и 27 сентября. Спортсмены вышли на дистанции 10 и 42,2 километра, а также поучаствовали в эстафетах. При этом в этом году маршрут был обновлен – он начинался на улице Косыгина, а закончился в "Лужниках".