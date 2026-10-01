Шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком и 5 машинами во Владивостоке

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Шесть человек, включая двух граждан Китая, пострадали в результате ДТП на улице Шепеткова во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края.

Как пояснили в прокуратуре региона, виновником аварии был водитель грузовика. Он ехал со стороны улицы Спиридоновна, но не справился с управлением и врезался в пять автомобилей. Ведомство поставило проверку, начатую по факту произошедшего, на контроль.

Бригады скорой помощи доставили всех пострадавших во Владивостокскую клиническую больницу № 2. В настоящее время проводится комплекс диагностических мероприятий для оценки тяжести их состояния и определения дальнейшей тактики лечения.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП. По предварительной информации, среди пострадавших есть один пешеход.

Ранее четверо детей пострадали при столкновении двух машин под Волгоградом. Всего в медицинские учреждения были доставлены семь пострадавших.

Согласно данным регионального ГУ МВД, авария произошла на трассе Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба. На этом участке столкнулись автомобили "Шкода" и "Лада Гранта".