Овечкин восстановился после травмы и готов к старту сезона

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин полностью оправился от травмы. Его комментарий приводит журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X.

Хоккеист подчеркнул, что столкнулся с небольшой травмой, полученной на тренировочном сборе. Тем не менее он уже справился с этим и готов к началу сезона.

21 сентября сообщалось, что Овечкин получил травму нижней части тела. Из-за этого он пропустил все контрольные матчи "Вашингтона" перед сезоном. Позже он попал в заявку на первый матч нового сезона против "Каролины Харрикейнс".

"Вашингтон" откроет сезон гостевым матчем – он состоится в ночь на 3 октября. Всего на игру в составе "Кэпиталз" заявлены 23 хоккеиста: два вратаря, семь защитников и 14 игроков линии атаки.

