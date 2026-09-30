Команда МакSим объяснила отмену концерта в Калининграде и проблему с возвратами

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Команда певицы МакSим пытается разобраться в ситуации, хотя сама не занималась продажей билетов на отмененный концерт в Калининграде. Об этом сообщил в беседе с "Абзацем" директор певицы Дмитрий Гугучкин.

По словам представителя певицы, причиной срыва выступления стало нарушение организаторами условий договора. При этом ответственность за возврат средств лежит не на артистке, а на компании "Шоу Кэмп", которая занималась проведением мероприятия.

Концерт должен был состояться 28 сентября во Дворце спорта в Калининграде, рассчитанном на 4–5 тысяч человек. По данным телеграм-канала Mash, организатор не подготовил площадку, не выполнил технические и бытовые требования райдера, а также не приобрел билеты и не забронировал жилье для команды. Сама МакSим, как утверждает канал, была готова выступить.

Об отмене объявили только в день концерта, из-за чего в адрес певицы последовали обвинения со стороны зрителей. Представители артистки заявили, что она не могла самостоятельно сообщить о срыве мероприятия: за проведение или отмену концерта отвечал организатор, поэтому официально уведомить публику должна была "Шоу Кэмп".

Как утверждает Mash, в ходе сотрудничества с организатором "Шоу Кэмп" Владимиром Казыхановым пострадали и другие артисты. По данным канала, среди пострадавших – группа "Ленинград", а также Элджей и Гарик Сукачев.

У Элджея, по данным канала, были отменены концерты в Уфе, Перми и Екатеринбурге после того, как артист не получил аванс. С проблемами, как утверждается, столкнулись также Томас Андерс, Хосе Каррерас и Scooter.

По описанию пострадавших, организатор сначала заключает договоры с артистами и билетными сервисами, а затем, как утверждается, не выполняет обязательства по выплате гонораров, оплате транспорта и гостиниц. Покупатели при отмене мероприятий также могут оставаться без возвращенных средств.

Mash утверждает, что после накопления долгов связанные с Казыхановым компании прекращают работу и исключаются из ЕГРЮЛ как недействующие. Затем, по данным канала, регистрируются новые юридические лица, после чего аналогичная схема повторяется. Как пишет канал, подобная практика продолжается как минимум с 2016 года.

По данным канала, суды уже взыскали со связанных с Казыхановым компаний 702 тысячи рублей. Общая подтвержденная сумма долгов по этим юридическим лицам составляет не менее 12,9 миллиона рублей, еще на 33 миллиона рублей заявлены требования в судах.

Ранее проблемы с организацией концерта возникли у агентства Say Agency. Организация анонсировала концерты Канье Уэста в Петербурге на 10 и 11 октября, но "Газпром Арена" опровергла подписание договора. В итоге выступления отменили, а покупатели билетов не смогли сразу вернуть деньги.

Гости несостоявшегося концерта начали обращаться в суд. Роспотребнадзор уже вынес организатору предостережение, а правоохранители проводят доследственную проверку на мошенничество в особо крупном размере.