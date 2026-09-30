Суд в США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси

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Федеральный суд США отложил исполнение смертного приговора 50-летней Кристе Пайк, которая могла стать первой женщиной, казненной в штате Теннесси с 1820 года. Об этом сообщает The New York Times.

Решение приняли за несколько часов до казни, назначенной в тюрьме строгого режима в Нэшвилле, отмечает издание. Суд принял во внимание позицию адвокатов Пайк, которые настаивали на пересмотре дела и развернули широкую общественную кампанию. Их позиция заключается в том, что при вынесении приговора не было учтено сексуальное насилие, которое женщина перенесла в детстве.

Пайк приговорили к смертной казне за преступление, которое было совершено в 1995 году, когда Пайк исполнилось 18 лет. Вместе с сообщником ее признали виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер. Согласно обвинению, Пайк заманила жертву в безлюдное место, где девушку пытали и убили. Дело вызвало широкий резонанс из-за жестокости и того факта, что на теле убитой был вырезан сатанинский символ (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистской организацией и запрещено).

Накануне судебные власти штата Теннесси постановили привести в исполнение смертный приговор. При этом губернатор Билл Ли отклонил ходатайство о замене казни пожизненным сроком. Если казнь все же состоится, Пайк станет первой женщиной, подвергнутой смертной казни в Теннесси с 1820 года. По информации СМИ, с 1976 года в США казнили 18 женщин – примерно 1% от общего числа казней.

