Суд в США освободил мужчину, 40 лет ожидавшего смертной казни

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Суд в американском штате Юта постановил освободить 71-летнего мужчину по имени Дуглас Стюарт Картер, который с 1985 года находился в камере смертников за убийство. Об этом сообщает телеканал CBS.

Судья разрешил выпустить Картера под залог с обязательным GPS-трекером, несмотря на возражения семьи жертвы. Основанием послужили результаты нового исследования ДНК: кровь, обнаруженная на дверной ручке и рукоятке ножа, согласно анализу, принадлежит другому человеку. В связи с этим обвинение сняло требование о смертной казни.

Картера ранее признали виновным в убийстве тети главы полиции города Прово, занимавшего этот пост в то время. Вердикт присяжных был основан на его признании и показаниях двух свидетелей, однако позже оба они отказались от своих слов. Физических улик, которые связывали бы мужчину с местом преступления, не было.

Сам Картер позднее заявлял, что дал признание под давлением полиции, и настаивал на своей невиновности. Следствие по делу вел тот самый глава полиции Прово. Власти штата Юта продолжают изучать остальные свидетельства в рамках этого дела.

Ранее сообщалось, что в Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину. Суд установил, что в 1995 году 18-летняя Криста Пайк вместе со своим спутником убила 19-летнюю Коллин Слеммер, учившуюся с ней в одном колледже. Пайк не отрицает вину, однако ее адвокаты и сторонники убеждены: смертная казнь – неподходящая мера наказания за преступление, совершенное подростком, страдавшим от психического заболевания и пережившим в детстве сексуальное насилие.

