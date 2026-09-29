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29 сентября, 12:30

Транспорт

В скорых поездах МТППК изменится стоимость проезда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) с 1 октября проиндексирует тарифы на проезд в скорых и скоростных пригородных поездах повышенной комфортности. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Изменения затронут станции Химки, Сходня, Зеленоград-Крюково, Алабушево и Подсолнечная. Индексация коснется как разовых билетов, так и абонементных проездных документов на поезда 7000-й категории.

Кроме того, будет скорректирована стоимость провоза животных и ручной клади сверх установленной нормы в этих поездах.

В пресс-службе уточнили, что тарифы изменятся на территории Московской области.

Ранее РЖД запустили новый ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова, оформленный в стилистике XIX–XX веков. Состав будет курсировать по выходным: по субботам – в Мичуринск-Уральский с программой "Мичуринск сквозь века", по воскресеньям – в Платоновку. Оттуда туристы смогут отправиться в Рассказово на программу "Асеевы – история династии".

Проезд подорожает в скоростных поездах МТППК с 1 октября

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