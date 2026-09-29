Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 13:33

Мэр Москвы

Собянин: Москва масштабирует лучшие цифровые решения на всю страну

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва масштабирует лучшие цифровые разработки на всю страну. Об этом Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX после участия в открытой дискуссии на Московском стартап-саммите, где вместе с главой Сбера Германом Грефом обсудил внедрение инноваций в повседневную жизнь.

По словам Собянина, при выборе технологий город опирается на три принципа: практическая польза для социальной сферы, городского хозяйства и управления, кардинальное улучшение качества услуг и возможность масштабирования на город и страну.

"Прежде чем масштабировать решение, мы должны получить конкретный результат – пользу для человека", – подчеркнул мэр.

С 2020 года Московский инновационный кластер реализует программу пилотного тестирования инноваций. Сейчас в городе действует более 300 площадок для апробации новых разработок, на которых проведено 729 тестирований. Технологии проходят этапы тестирования, внедрения и масштабирования, при этом без риска для городских систем и жителей.

Яркий пример – здравоохранение. Генеративный ИИ собирает для врача целостную картину из электронной медкарты пациента. В Москве так ежемесячно обрабатывается 1,4 миллиона исследований, а около 80% из них приходится на регионы благодаря платформе дистанционного анализа лучевых исследований "МосМедИИ".

В образовании сервисами "Московской электронной школы" в этом учебном году пользуются 4,7 миллиона учеников – это 26% школьников России.

Отдельно Собянин остановился на беспилотном транспорте. Год назад после испытаний в Москве запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами, сейчас в городе пять таких трамваев. В январе началась тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро. К 2030 году две трети трамвайного парка столицы станут беспилотными, также планируется запустить первую полностью беспилотную линию метро – Большую кольцевую.

В городском управлении незаменимым стал Цифровой двойник Москвы – 3D-копия с нанесенными сетями инженерных и транспортных коммуникаций. На его основе принимаются решения в строительстве, благоустройстве, ЖКХ и энергетике.

Москва ежегодно реализует более 300 цифровых проектов, а 83% москвичей позитивно оценивают влияние технологий на повседневную жизнь. За последние три года более 30 иностранных партнеров из Китая, Бразилии, Индии и ОАЭ изучили столичные решения в области ИИ, цифровых двойников и городских сервисов.

"Будем и дальше масштабировать лучшие решения, чтобы они становились частью повседневной жизни всех граждан России и ориентиром для крупнейших городов мира", – заключил Собянин.

Ранее мэр подчеркнул, что сферы города невозможно развивать по отдельности – они связаны, как организм человека. Например, экосистема mos.ru объединяет все информационные потоки и информационную технологию столицы. Платформы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ должны постоянно развиваться, также в работе всех структур важны большие городские данные, указал глава города.

Собянин: Москва ежегодно реализует более 300 цифровых проектов

Читайте также


мэр Москвытехнологиигород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика