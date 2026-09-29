Собянин: Москва масштабирует лучшие цифровые решения на всю страну

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва масштабирует лучшие цифровые разработки на всю страну. Об этом Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX после участия в открытой дискуссии на Московском стартап-саммите, где вместе с главой Сбера Германом Грефом обсудил внедрение инноваций в повседневную жизнь.

По словам Собянина, при выборе технологий город опирается на три принципа: практическая польза для социальной сферы, городского хозяйства и управления, кардинальное улучшение качества услуг и возможность масштабирования на город и страну.

"Прежде чем масштабировать решение, мы должны получить конкретный результат – пользу для человека", – подчеркнул мэр.

С 2020 года Московский инновационный кластер реализует программу пилотного тестирования инноваций. Сейчас в городе действует более 300 площадок для апробации новых разработок, на которых проведено 729 тестирований. Технологии проходят этапы тестирования, внедрения и масштабирования, при этом без риска для городских систем и жителей.

Яркий пример – здравоохранение. Генеративный ИИ собирает для врача целостную картину из электронной медкарты пациента. В Москве так ежемесячно обрабатывается 1,4 миллиона исследований, а около 80% из них приходится на регионы благодаря платформе дистанционного анализа лучевых исследований "МосМедИИ".

В образовании сервисами "Московской электронной школы" в этом учебном году пользуются 4,7 миллиона учеников – это 26% школьников России.

Отдельно Собянин остановился на беспилотном транспорте. Год назад после испытаний в Москве запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами, сейчас в городе пять таких трамваев. В январе началась тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро. К 2030 году две трети трамвайного парка столицы станут беспилотными, также планируется запустить первую полностью беспилотную линию метро – Большую кольцевую.

В городском управлении незаменимым стал Цифровой двойник Москвы – 3D-копия с нанесенными сетями инженерных и транспортных коммуникаций. На его основе принимаются решения в строительстве, благоустройстве, ЖКХ и энергетике.

Москва ежегодно реализует более 300 цифровых проектов, а 83% москвичей позитивно оценивают влияние технологий на повседневную жизнь. За последние три года более 30 иностранных партнеров из Китая, Бразилии, Индии и ОАЭ изучили столичные решения в области ИИ, цифровых двойников и городских сервисов.

"Будем и дальше масштабировать лучшие решения, чтобы они становились частью повседневной жизни всех граждан России и ориентиром для крупнейших городов мира", – заключил Собянин.

Ранее мэр подчеркнул, что сферы города невозможно развивать по отдельности – они связаны, как организм человека. Например, экосистема mos.ru объединяет все информационные потоки и информационную технологию столицы. Платформы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ должны постоянно развиваться, также в работе всех структур важны большие городские данные, указал глава города.

