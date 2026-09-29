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29 сентября, 13:26

Спорт

Овечкина включили в заявку "Вашингтона Кэпиталз" на первый матч нового сезона НХЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин попал в заявку на первый матч нового сезона против "Каролины Харрикейнс". Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу команды.

Всего на игру в составе "Кэпиталз" заявлены 23 хоккеиста: два вратаря, семь защитников и 14 игроков линии атаки. Матч между двумя командами состоится в ночь с 2 на 3 октября, стартовое вбрасывание пройдет в 02:00 по московскому времени.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка – ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Россиянин, которому 17 сентября исполнился 41 год, является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами.

Овечкин не принял участия в предсезонном матче команды против "Бостона". Игра прошла в ночь на 26 сентября и завершилась победой "Кэпиталз" со счетом 3:2. Сезон НХЛ начнется 30 сентября. 23 сентября сообщалось, что капитан "Вашингтона" вернулся к тренировкам в составе команды после травмы.

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