Столичный суд заочно арестовал блогера Юрия Дудя

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Срок заключения под стражу – два месяца. Он начнет исчисляться с момента передачи Дудя российским правоохранителям в случае его экстрадиции либо с момента задержания на территории России.

Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет").

Ранее СМИ писали о начале процесса конфискации имущества Дудя в пользу государства. По данным журналистов, первым объектом стала трехкомнатная квартира площадью 78,5 квадратного метра в Южном Бутове. Ее стоимость оценивается в 26 миллионов рублей.

Также у блогера могут конфисковать дом площадью 250 "квадратов" и участок 12 соток в коттеджном поселке Синергия в ТиНАО стоимостью около 75 миллионов рублей.