Общественник Иванов предложил сделать 30 сентября выходным днем в честь новых регионов

Фото: depositphotos/belchonock

Памятный день 30 сентября необходимо сделать общероссийским выходным в честь годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Такое предложение в беседе с изданием "Абзац" озвучил зампред Всемирного русского народного собора, председатель движения "Россия православная" Михаил Иванов.

Сейчас эта дата закреплена в федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России". Однако 30 сентября является праздничным только в новых регионах, а в остальных субъектах РФ это рабочий день. Иванов считает это несправедливым.

"Если мы говорим о единстве, оно должно быть и в календаре", – указал Иванов.

Он добавил, что совместный отдых всей страны в эту дату позволит гражданам глубже прочувствовать значимость исторического возвращения территорий.

Ранее сообщалось, что предстоящие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Так как в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.

При этом в самом 2027 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Две рабочие недели будут трехдневными – они придутся на февраль и ноябрь. Еще пять недель окажутся четырехдневными: по одной в марте, июне и декабре, а также две в мае.

