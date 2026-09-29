Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 14:15

Общество
Главная / Новости /

Общественник Иванов предложил сделать 30 сентября выходным днем в честь новых регионов

В России предложили сделать 30 сентября выходным в честь новых регионов

Фото: depositphotos/belchonock

Памятный день 30 сентября необходимо сделать общероссийским выходным в честь годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Такое предложение в беседе с изданием "Абзац" озвучил зампред Всемирного русского народного собора, председатель движения "Россия православная" Михаил Иванов.

Сейчас эта дата закреплена в федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России". Однако 30 сентября является праздничным только в новых регионах, а в остальных субъектах РФ это рабочий день. Иванов считает это несправедливым.

"Если мы говорим о единстве, оно должно быть и в календаре", – указал Иванов.

Он добавил, что совместный отдых всей страны в эту дату позволит гражданам глубже прочувствовать значимость исторического возвращения территорий.

Ранее сообщалось, что предстоящие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Так как в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.

При этом в самом 2027 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Две рабочие недели будут трехдневными – они придутся на февраль и ноябрь. Еще пять недель окажутся четырехдневными: по одной в марте, июне и декабре, а также две в мае.

Читайте также


общество

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика