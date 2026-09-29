29 сентября, 14:38Экономика
Порция сельди под шубой на четырех человек обойдется в 221 рубль
Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы
Стоимость порции салата "Сельдь под шубой" на четырех человек в августе 2026 года составила 221 рубль. Об этом сообщила пресс-служба Рыбного союза в телеграм-канале.
Расчет был произведен на основе средних потребительских (розничных) цен по данным Росстата. В него вошли филе сельди соленое, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. За год классический салат подорожал на 4%, а за месяц подешевел на 2% из-за сезонного фактора.
При этом стоимость овощей снизилась на 9–19% на фоне сбора нового урожая, майонеза – увеличилась на 1%. Цена филе сельди и яиц осталась на прежнем уровне.
Ранее сообщалось, что базовые овощи, которые входят в так называемый борщевой набор, подорожали на 20–38% в России за год. Росту цен поспособствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличивающиеся издержки аграриев.
Стоимость доставки овощей из регионов, где их выращивают, увеличилась из-за дефицита топлива, а рабочей силы – из-за ужесточения миграционной политики.