Заморозки вновь ожидаются в Московском регионе в ночь на 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Ночью 30 сентября в столичном регионе местами ожидаются заморозки и туман, сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

В Москве температура составит 4–6 градусов, но местами столбики термометров опустятся до 0 градусов. По области ожидается от 2 до 7 градусов, но местами воздух охладится до минус 1 градуса. Также в регионе ожидается переменная облачность без осадков.

В это же время в Москве уже начался сезон миграции птиц. По словам специалистов, отлет пернатых в столичном регионе идет по плану, несмотря на теплый сентябрь. Уже из города улетают ласточки, мухоловки, скворцы и зяблики. С юга они вернутся только весной.

Ранее сообщалось, что Москва может встретить октябрь с температурой выше обычных для этого месяца значений. По предварительной оценке Гидрометцентра, средняя температура воздуха будет превышать климатическую норму примерно на 1–1,5 градуса.

