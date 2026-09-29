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29 сентября, 15:30

Общество

В Москве открыли прием заявок на курс для волонтеров-экскурсоводов

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице запускают школу подготовки волонтеров-экскурсоводов. Слушатели познакомятся со всем процессом организации экскурсий – от подбора интересной темы до координации группы в ходе рассказа. Регистрация на поток открыта на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" до 11 октября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Курс будет полезен всем, кто хочет научиться составлять авторские маршруты и делиться своими знаниями о городе, его истории и достопримечательностях. Программа поможет сформировать в столице новый волонтерский корпус, участники которого будут проводить познавательные прогулки для москвичей и туристов", – отметила Сергунина.

Обучение начнется 19 октября и продлится до 29 ноября. Оно включит как онлайн-занятия, так и практическую часть.

Слушателей научат работать с источниками для составления плана рассказа и маршрута, они узнают, на что обращать внимание при поиске справочных материалов, выборе локаций и расчете времени экскурсий. Отдельное внимание уделят взаимодействию с аудиторией.

Для участников также подготовили видеолекции с разбором десяти разных вариантов прогулок по столице – от Бульварного кольца и Тверской улицы до Поклонной горы.

В конце трека можно будет закрепить полученные знания на интенсиве в волонтерском окружном центре "Доброе место. ЦАО" на Ленинградском проспекте. Преподаватели предложат организовать экскурсию, посвященную центру, и дадут полезные советы.

Выпускники, которые успешно завершат обучение, получат документы о дополнительном профессиональном образовании и смогут пройти аттестацию в столичном комитете по туризму. Тех, кто сдаст экзамен, пригласят провести прогулки для экскурсионных групп при поддержке "Мосволонтера".

За 12 лет ресурсный центр создал свыше 2,8 тысячи волонтерских корпусов. Они принимают активное участие в региональных, федеральных и международных мероприятиях – от ежегодного вечера для столичных выпускников до Международной выставки-форума "Россия".

"Мосволонтер" предлагает широкий выбор обучающих курсов и тренингов. Их прошли уже более 122 тысяч жителей столицы и других регионов России. К занятиям могут присоединиться как новички, так и опытные волонтеры, которые хотят повысить уровень своих компетенций. Представленные на сайте онлайн-программы доступны в любое время, набор на очные программы проводят в течение года.

Ранее в столице объявили о начале приема заявок на знак отличия "Волонтер Москвы" за значимый вклад в развитие добровольческого движения. Экспертный совет по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы выберет финалистов. Будут учитываться стаж, количество часов и важность событий, в которых принимал участие доброволец.

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