Виктория Боня подарила машину незнакомой девушке из Африки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Блогер Виктория Боня рассказала в соцсетях, что купила автомобиль незнакомой девушке из Африки, сообщает "Газета.ру".

Поводом для подарка стал ролик блогерши Алум Лумы, в котором та рассказывала о жизни в Африке. Боне понравились ее юмор, искренность и энергия. Особенно телеведущую зацепил ответ девушки на вопрос о машинах.

"Как-то у нее спросили: "А у вас там машины есть?" Она пишет: "А зачем нам машина? Мы быстро бегаем, как Читосы". И мне так захотелось подарить ей автомобиль", – поделилась Боня.

Она связалась с Алум Лумой и предложила безвозмездно купить ей машину. Как призналась телеведущая, перевод денег в Африку занял около месяца. По ее словам, сделать это было очень непросто.

Боня перевела девушке 20 тысяч долларов (более 1,6 миллиона рублей по текущему курсу), и Алум Лума приобрела автомобиль за 17–18 тысяч долларов (около 1,4–1,5 миллиона рублей).

Блогер призналась, что хочет удивлять окружающих и делать сюрпризы. Она также добавила, что хотела бы, чтобы мир был наполнен приятными и неожиданными вещами.

Ранее Боня рассказала о мужчине, который подарил ей кровать стоимостью около 14 миллионов рублей. По словам блогера, он успешный бизнесмен из Москвы, которого знает около двух лет.