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29 сентября, 16:06

Экономика

Глава Минэкономразвития Решетников примет участие во встрече министров торговли G20 в США

Фото: kremlin.ru

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли "Группы двадцати" (G20) в США. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Мероприятие состоится в городе Милуоки 30 сентября и 1 октября. Участники обсудят широкий круг вопросов, включая "вепонизацию" (от английского weaponization – "превращение в оружие") торговли продовольствием, прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, а также сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.

Ранее США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами. В Кремле выразили признательность за это приглашение, однако указали, что решение о поездке российского президента пока не принято.

В это же время глава евродипломатии Кая Каллас негативно восприняла приглашение Путина на саммит. Аналогичное мнение выразила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая заявила, что именно Запад должен просить президента РФ сделать шаг навстречу, а не делать его самим.

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