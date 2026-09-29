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29 сентября, 16:03

Происшествия

Военный самолет разбился в Амурской области

Фото: MAX/Baza

В Мазановском районе Амурской области разбился военный самолет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Самолет упал в районе села Красноярова. Как уточняется, погибли шесть членов экипажа, еще один человек получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

В свою очередь, телеграм-канала Baza передал, что находившиеся на борту самолета семь человек были членами экипажа. На месте крушения произошел сильный пожар, который в настоящее время тушат пожарные службы.

Также сообщается, что разбившийся самолет якобы принадлежал авиагруппе "Украинка". По предварительной информации канала, причиной крушения мог стать взрыв топлива на борту.

Ранее в штате Колорадо потерпел крушение вертолет Black Hawk армии США. На борту находились четыре человека, но, по данным местных властей и военных, обошлось без погибших и пострадавших. Офис шерифа округа Гилпин также сообщил, что утечки топлива или пожара после падения не было.

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