Американский военный вертолет рухнул в штате Колорадо

Фото: ТАСС/Zuma

Вертолет Black Hawk армии США потерпел крушение в штате Колорадо. Погибших и пострадавших нет, сообщили местные власти и представители американской армии.

По данным полиции, на борту находились четыре человека. Офис шерифа округа Гилпин сообщил об отсутствии пострадавших. Также не поступало сообщений об утечке топлива или пожаре в результате крушения.

В ВС США отметили, что ЧП произошло в ходе тренировочного полета в рамках плановых учебных мероприятий вблизи Денвера.

Ранее легкомоторный самолет Cessna 150 и вертолет столкнулись в небе над штатом Пенсильвания в США. Предварительно, на борту вертолета в момент столкновения находились 2 человека.

Еще один инцидент произошел до этого в городе Саладо американского штата Техас, где крушение потерпел ударный вертолет AH-64 Apache. По данным СМИ, в результате крушения погибли двое военных. На месте падения вертолета образовался пожар.