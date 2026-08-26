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26 августа, 05:13

Происшествия

Пожар произошел на объекте Wildberries в Тамбовской области из-за атаки БПЛА

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Средства ПВО уничтожили 16 вражеских беспилотников в Тамбовской области. В результате воздушной атаки пожар произошел в логистическом центре Wildberries в Котовске. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

Площадь возгорания составляет более 100 тысяч квадратных метров. После получения сигнала тревоги на объекте была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников. Предварительно, пострадал один из работников Wildberries, получивший сотрясение мозга от взрывной волны.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) подтвердили пожар в логистическом центре в Котовске. Уточняется, что прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся.

Ранее атакам БПЛА также подверглись сразу несколько логистических центров Ozon в различных регионах РФ. В Самарской области были эвакуированы более 500 сотрудников, пострадали 4 человека. В Оренбурге из-за атаки эвакуировали свыше 300 работников, пострадавших не было.

В Краснодаре, Махачкале, Адыгейске и Невинномысске персонал также эвакуировали, при этом в Махачкале есть пострадавшие, но их жизни ничего не угрожало. После атак работа затронутых объектов была временно приостановлена, товары сняли с продажи, а поставки перенаправили на другие площадки.

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