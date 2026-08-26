Два человека погибли из-за падения БПЛА на частный дом в Липецкой области

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В Липецкой области обломки БПЛА упали на частный дом, в результате чего произошел пожар. Погибли два человека – мужчина и 14-летний подросток, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Еще две женщины получили ранения, их доставили в ближайшую больницу. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших. На месте ЧП уже работают экстренные службы.

Этой ночью атаке вражеских дронов также подверглась Белгородская область, в результате чего пострадали трое мирных жителей. В частности, в поселке Прохоровка два беспилотника сдетонировали на территории местного предприятия.

По данным МИД РФ, за 7 дней из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 46 мирных жителей РФ, еще 364 человека получили ранения. Всего по гражданским объектам на российской территории украинские военные выпустили не менее 7 462 боеприпасов.