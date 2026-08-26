Ограничения на полеты сняты во всех московских аэропортах

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент аэропорты восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.

Временные ограничения на полеты ввели в указанных аэропортах в ночь на 26 августа. Внуково обслуживал рейсы только по согласованию с уполномоченными органами, тогда как Домодедово и Жуковский были полностью закрыты на прием и отправку самолетов.

Меры безопасности вводились на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. Так, ночью средства ПВО уничтожили 10 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы.