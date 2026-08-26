Аэропорты Домодедово и Жуковский закрыты на прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации обе авиагавани полностью прекратили обслуживание воздушных рейсов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Ограничения на полеты также продолжают действовать в московском аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Такие же меры безопасности уже объявлялись во Внуково в ночь на 25 августа. Спустя некоторое время ограничения были полностью сняты.