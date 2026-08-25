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25 августа, 21:51

Политика

Лидер сирийских курдов объявил о роспуске вооруженных формирований

Фото: ТАСС/Мария Ныркова

Командующий курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) Мазлум Абди заявил о роспуске формирований, передает сирийский телеканал Syria TV.

"Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства", – заявил Абди.

Он также отметил, что миссия СДС завершена и теперь наступает этап "от обороны к строительству Сирии".

Ранее Россия и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепляет будущее российских военных баз на территории арабской республики. Документ касается объектов в Хмеймиме и Тартусе. Их дальнейшая судьба получила определенность после 1,5 года переговоров.

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