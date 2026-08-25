Россияне смогут оплачивать туры цифровыми рублями наряду с обычными

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С 1 сентября россияне смогут оплачивать туры и отдельные туристические услуги цифровыми рублями наряду с привычными способами расчета. Нововведение потребует от крупных и средних туркомпаний донастройки платежных систем и работы с банками, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Возможность принимать цифровые рубли должна появиться у туроператоров, онлайн-агрегаторов, крупных и средних турагентств, в том числе сервисов по продаже пакетных туров. При этом клиенты смогут по-прежнему рассчитываться наличными, обычными безналичными рублями и через СБП.

Цифровой рубль станет новой формой российской валюты и будет равен обычному рублю по стоимости. Для его приема компании смогут использовать существующие онлайн-каналы и терминалы, поэтому, по оценке АТОР, запуск новой формы оплаты существенно не изменит привычную работу туристической отрасли.

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что с 1 сентября все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Для юрлиц комиссии также будут минимальными по сравнению с банковскими тарифами.

