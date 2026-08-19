Операции с цифровым рублем будут бесплатными для россиян с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 сентября все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Об этом в интервью РИА Новости сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Цифровой рубль – новая форма нацвалюты, которая выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. В настоящее время операции с ним доступны только участникам пилотного проекта. Широкое внедрение цифровой валюты начнется осенью.

По словам Бакиной, для физлиц не будет никаких комиссий. Для юрлиц же они будут минимальными по сравнению с текущими банковскими тарифами за такие же операции.

На данный момент 12 банков, обладающих статусом системно значимых, завершили подготовку инфраструктуры для внедрения цифрового рубля. Кроме того, доступ к новой форме нацвалюты обязаны предоставить еще 9 кредитных организаций, которые признаны ключевыми игроками на рынке платежных услуг.

Тем не менее существует риск, что 3 банка, получившие соответствующий статус лишь в феврале, не успеют адаптировать свои системы к началу осени.