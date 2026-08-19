Лавров допустил признание Британии участницей украинского конфликта

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Москва может расценивать участие британских ракетных войск в ударах по российской территории как прямое вовлечение Лондона в конфликт на Украине. Об этом в интервью "Вестям" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что ему жаль Британию, если она намерена оставаться с Украиной до самого конца. Он напомнил, что Владимир Путин ранее предупреждал о праве России действовать в любом регионе мирового океана в случае посягательства на ее интересы и собственность.

По словам министра, Москва точно так же имеет право рассматривать открыто объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по России как участие в конфликте со всеми вытекающими последствиями.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Великобритании стоит задуматься о своем будущем и опасаться реакции России. По его словам, Лондону стоит ждать военного ответа после участия в ударах ВСУ по гражданским объектам на российской территории.