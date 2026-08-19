Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

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Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновлено. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере MAX.

По его словам, перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Транспортное сообщение в направлении столицы полностью восстановлено.

Движение на данном участке временно ограничивалось в целях обеспечения безопасности. Водителей просили воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбирать маршрут объезда.

При этом в ночь на 15 августа во время отражения атаки беспилотников в Ярославской области также временно перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы. Вскоре движение было восстановлено.