19 августа, 06:25Мэр Москвы
Собянин: отражена атака четырех БПЛА, направлявшихся на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Дежурные силы ПВО ликвидировали еще четыре украинских БПЛА на подлете к Москве утром в среду, 19 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака на столицу началась в ночь на 19 августа. Всего к настоящему моменту на подлете к городу было уничтожено 25 дронов.
На фоне попыток БПЛА добраться до Москвы в аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения. Воздушные гавани принимали и отправляли рейсы после согласования с уполномоченными органами.