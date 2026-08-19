Собянин: отражена атака четырех БПЛА, направлявшихся на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали еще четыре украинских БПЛА на подлете к Москве утром в среду, 19 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака на столицу началась в ночь на 19 августа. Всего к настоящему моменту на подлете к городу было уничтожено 25 дронов.

На фоне попыток БПЛА добраться до Москвы в аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения. Воздушные гавани принимали и отправляли рейсы после согласования с уполномоченными органами.