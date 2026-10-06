Биолог Сафонов: айлант является опасным для сельского хозяйства сорняком

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Популярное в прошлом веке на территории Европы дерево айлант теперь считают сорняком, который негативно влияет на биоразнообразие, сельское хозяйство, а также является опасным для людей. Об этом телеканалу "360" рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Главной опасностью айланта специалист назвал мощную и быстрорастущую корневую систему. Она способна наносить урон фундаментам домов, повреждать дороги и тротуары, пробивать подземные коммуникации. Кроме того, дерево выделяет в почву химическое вещество, которое подавляет рост других растений. В итоге рядом с айлантом не остается другой растительности.

По словам биолога, айлант угрожает всему сельскому хозяйству. Он стремительно распространяется на новых территориях, угнетая посаженные людьми культуры. Для человека дерево опасно в первую очередь своей пыльцой, добавил Сафонов. Она вызывает сильную аллергию. А сок айланта при попадании на кожу приводит к дерматиту и раздражению.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как бороться с сорняками на дачном участке. Она посоветовала приобрести спортивный рулонный газон, так как его сорта обладают крепкими корнями, сдерживающими распространение вредных растений. Кроме того, не стоит забывать про прополку грядок.

