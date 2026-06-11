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11 июня, 15:55

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Эксперт Миронова: краснокнижные деревья нельзя срубать на дачном участке без разрешения

Россиянам рассказали, какие деревья нельзя срубать на дачном участке без разрешения

Фото: 123RF.com/kajasja

Владельцам дачных участков запрещено без разрешения срубать деревья, занесенные в Красную книгу России или региона. Об этом в беседе с RT предупредила эксперт Народного фронта Татьяна Миронова.

Она отметила, что при соблюдении ряда условий дачники могут спиливать деревья и кустарники на участке самостоятельно. Однако если растение краснокнижное, необходимо получить соответствующее разрешение у местной администрации.

Например, нельзя просто так срубать некоторые березы, можжевельники, тис ягодный, дуб зубчатый и другие ценные породы.

Миронова добавила, что вырубка не должна наносить ущерба окружающей среде, а также нарушать права и интересы других людей. Помимо этого, важно убедиться в отсутствии ограничений по использованию земельного участка, которые могут быть установлены законодательством.

Ранее юрист и общественный деятель Сергей Багян заявил, что россияне могут срывать плоды с деревьев соседей, если ветки свисают над их участком. Однако повреждать чужие растения нельзя. Это будет расцениваться как причинение имущественного вреда.

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