Путин: экономика России удерживает четвертое место в мире и первое в Европе

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Экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу восьмого созыва Госдумы.

"Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии и первое в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше", – уточнил он.

Вместе с тем российский лидер указал на риски роста инфляции и соответствующие последствия, а также на плюсы текущей политики. Главным преимуществом он назвал устойчивость российской экономической и финансовой систем.

"Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы развития промышленности в целом оборонных отраслей промышленности. И социальных вопросов", – добавил он.

Также Путин, обращаясь к депутатам, отметил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап. При этом, по его словам, все погружены в "ткань происходящих событий" по своему направлению, понимая, "в какой ситуации находится Россия" и учитывая ситуацию в мире в целом.

Ранее глава государства заявил, что среди приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку – укрепление обороны и поддержка экономики. Также президент выразил уверенность, что приоритетом станет и решение первоочередных социальных задач.