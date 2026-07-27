Путин назвал оборонную, социальную и экономическую сферы приоритетными для бюджета

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Приоритетами федерального бюджета на предстоящую трехлетку являются укрепление обороны, а также социальные задачи и поддержка экономики. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

Глава государства выразил уверенность в том, что при работе над бюджетом приоритетом станет не только укрепление обороноспособности государства, но и решение первоочередных социальных задач.

Вместе с тем Путин указал на значимость оказания поддержки ключевым отраслям экономики, а также ведущим российским компаниям, малому и среднему бизнесу.

Не менее значимым российский лидер назвал работу с рынком труда. Президент также отметил, что уровень безработицы в стране достиг рекордно низких показателей.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что рост ВВП в России в целом составил 10,3% за трехлетку. По его словам, данный показатель выше среднемировых уровней. Он добавил, что этот результат является очень хорошим.

До этого Путин отмечал, что ВВП в январе 2026 года был на 2,1% ниже, чем за аналогичный период в 2025-м. Эксперты объяснили спад макроэкономических показателей в начале года "календарным фактором".

